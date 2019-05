Estudiantes llevan más de 20 días sin clases por huelga de profesores en red de colegios

Miles de estudiantes llevan más de 20 días sin asistir a clases debido a una huelga de los sindicatos de los 5 colegios Siglo XXI, quienes no han podido llegar a un acuerdo con la Corporación educacional El Bosque.

Las instituciones educacionales están ubicadas en La Florida, Puente Alto, Curauma y Quillota, y los cerca de 4.700 estudiantes no han ido clases desde el jueves 2 de mayo.

Una de las voceras de los apoderados, Rosa Salas, expresó su preocupación ante la nula respuesta de los sostenedores. "No tenemos información de la corporación directamente, yo he mandado correos tratando de comunicarme, no nos toman en cuenta sencillamente. Estamos en el aire", aseguró.

"Nosotros aproximadamente el 4 o 5 de mayo llevamos una carta al Seremi de Educación, al Ministerio de Educación, y aún no hemos tenido respuesta, mi correo está absolutamente en blanco", afirmó Salas.

"Queremos que los profesores tengan las mejores condiciones que se puedan, porque son profesores felices y tenemos niños felices", aseveró la apoderada, agregando que "estamos seguros que es lo lógico, lo cuerdo, pero qué pasa con los niños, a nadie le importa, es como hashtag ¿a quién le importa?".

Cabe destacar que dentro de las demandas de los sindicatos están el reajuste, asignación de movilización y colación, aguinaldo de navidad y fiestas patrias; restitución de bono por antigüedad, permisos administrativos, entre otros.

Al respecto, el tesorero del sindicato de profesores del colegio Siglo XXI de Puente Alto, Álvaro Navarrete, detalló el carácter indefinido de la movilización. "La corporación ya ha tenido negociaciones, se han sentado a trabajar en el petitorio, pero no se ha llegado a acuerdo porque no están cediendo en puntos que se están trabajando en la mesa negociadora", indicó.

"Esto terminará cuando se llegue a un acuerdo neto en estos ejes", añadió.

Por su parte, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, manifestó preocupación por el caso y las soluciones que actualmente se están ofreciendo. "A pesar de ser un tema de un sostenedor privado, está afectando a niños por muchos días sin clases. Lo que nosotros hemos hecho y coordinado, y sabemos que están en eso, es con la superintendencia, que tiene facultades para poder mediar en un conflicto como este. Tiene atribuciones, la disposición y está ofreciendo todos los buenos oficios para poder zanjar este problema", declaró.

La Corporación educacional El Bosque, sostenedores de esta red de colegios movilizados, no quisieron referirse al tema.