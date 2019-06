Estudiantes del Instituto Nacional ratifican toma del establecimiento

El Instituto Nacional continuará en toma durante otras dos semanas más luego de ser ratificada por los estudiantes que consideraron insuficiente la respuesta de la municipalidad de Santiago a su petitorio.

"Tenemos la claridad de que por cada desalojo va a haber una retoma si es que la posición desde la autoridad es a no responder a los ejes centrales de nuestra movilización", señaló el presidente del Centro de Estudiantes, Rodrigo Pérez.

Dentro del petitorio de los estudiantes se encuentran no penalizar el uso de aros y piercings, tener un uniforme de verano, que se unifiquen los centros de apoderados en un solo organismo único y representativo, y que se fortalezca la educación cívica.

Otros reclamos por ejemplo apuntan a que reparen el agua caliente en las duchas, arreglar filtraciones de agua al interior del recinto destacando "la conocida filtración que tiene lugar en el pasillo de Aula RIE, el cual es subsanado con un basurero industrial que evita la inundación del pasillo", o reparar los baños ya que "podemos observar como a estos le falta el inodoro, no tienen pestillo, no tienen puerta, la luz esta mala, el agua no corre, los grifos estan malos, y un sinfín de problemáticas indignas".

Además, denuncian que se realizan colectas "para poder subsanar las faltas de implementos en sectores como la enfermería del liceo, con aportes de gazas, mascarillas, guantes, entre otros", que hay problemas con los enchufes y cableados, y que no hay transparencia suficiente sobre los gastos vinculados a los fondos SEP (Subvención Escolar Preferencial) y la Subvención Regular.





Por su parte, el alcalde de Santiago Felipe Alessandri ya informó a la comunidad educativa que ordenó el desalojo del establecimiento.