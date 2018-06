Estudiantes de la U. de Chile denuncian a académica por comentarios xenófobos y homofóbicos "Sí, soy católica, voy a misa, estoy en contra del aborto, vote por el Sí y me gusta Pinochet, pero no me como las guaguas", escribió en Twitter.

Facultad de Arquitectura y Urbanismo . Foto: Agencia Uno