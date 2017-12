Este lunes aumentará el sueldo mínimo a $276 mil

Este lunes el sueldo mínimo aumentará de $250 mil a $276.000. El alza de un 10,4%, que ha aumentado de forma progresiva en los últimos meses, beneficiará a más de 170 mil trabajadores.



En el caso de los menores de 18 y mayores de 65 años el salario mínimo que recibirán corresponderá a la suma de $206.041.



Para el diputado socialista y exministro del trabajo, Osvaldo Andrade, el sueldo mínimo requiere de un cambio estructural. "En Chile los trabajadores ganan poco. El sueldo mínimo es parte de una política salarial que yo creo que hay que mirar de sobremanera".



"Además porque no existen mecanismos de mejoría del salario toda vez que la negociación no está completamente ampliada y no todos pueden acceder a ella, no más del 10% tiene derecho a negociar. Tenemos un problema", agregó.



Por último, recalcó que lo prioritario no solo significa aumenta el sueldo mínimo, sino que "debe significar la construcción de una política salarial en que los trabajadores se sientan parte de esa política".