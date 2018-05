Este año se han perdido 38 trasplantes de órganos y 15 donantes efectivos

El Ministerio de Salud reconoció que no se han podido realizar 38 trasplantes y se han perdido 15 donante efectivos en lo que va del año, debido al dictamen de la Contraloría que exige respetar la lista del registro de no donantes del Registro Civil, incluso cuando los familiares digan que el deseo de la persona era compartir sus órganos.

"Se nos prohibió hablar con familiares de personas que están en el registro de no donantes y hay que considerar que hay 4 millones de personas ahí, entonces el pool de donantes disminuye, y eso se ve en que en estos primeros cuatro o cinco meses hemos descartado casi 70 personas a priori, pacientes muy graves, donde el 40% pueden evolucionar a muerte cerebral y de ellos el 50% puede efectivamente presentar todas las condiciones para ser donante de órganos. Los descartamos a priori porque si están inscritos como no donantes no tiene sentido seguirlos”, dijo José Luis Rojas, Coordinador Nacional de Donación de Órganos del Ministerio de Salud, consultado por La Tercera.

El Ministro de Salud, Emilio Santelices, aseguró que su cartera está trabajando en soluciones para revertir la resolución de la contraloría y "aumentar el actual número de donantes".

"Estamos trabajando para enviar un nuevo proyecto de ley para poder resolver esa situación y poder aumentar nuevamente las coberturas y los potenciales donantes", dijo.

Hasta el 22 de mayo se habían registrado 43 donantes efectivos y 128 trasplantes en el país, mientras que a la misma fecha de 2017 había 75 donantes y 197 trasplantes. El Minsal afirmó que si hubiese podido procurar los órganos de los 15 donantes efectivos las cifras de este año serían 58 donantes y 166 trasplantes.