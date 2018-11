Escucha voces y ve visiones: Madre de niña que torturó a gata explicó que tiene trastorno psicótico

En el noticiario central de TVN entrevistaron a Jennifer, la madre de la menor que protagoniza el video de maltrato animal y que causó una protesta de un centenar de personas en Plaza Italia este viernes, donde explicó que la niña "tendrá que ver que todo acto tiene consecuencias".

Tras la viralización del video la madre aseguró que no justifica el actuar de su hija y que "hice todo lo que tenía que hacer como mamá: acercarme a la PDI, a Carabineros, hacer todo el procedimiento que ellos me pidieron. Yo no he encubierto nada como la gente está manifestando. Aquí estoy".

La madre asegura que ha recibido decenas de amenazas en su contra y contra su hija, por lo que debió abandonar su casa en Colina: "Me van a dejar toda violada y muerta en la puerta de mi casa. Entonces igual pido que me entiendan como mamá".

Jennifer explicó que una depresión gatilló en la niña un trastorno psicótico que fue diagnosticado por una psiquiatra luego de ser internada durante un mes en un hospital: "Ella escucha voces y ve visiones. Ella está controlada con medicamentos".