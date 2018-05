Errázuriz y eventual salida como asesor del Papa: "No tiene nada que ver con los líos actuales"

Luego de que se negara en principio a ser parte del encuentro, el cardenal Francisco Javier Errázuriz ya está en Roma.

Junto a otros miembros de la plana mayor de la iglesia, llegaron a encontrarse con su máximo jefe en jornadas de reflexión, luego de tener nuevos antecedentes sobre las causas de abuso sexual de larga data.

Indicando que los que pensaban que no iba a venir a Roma "pensaron mal", Errázuriz indicó que "muchas veces personas que son de la quinta edad no cambian de opinión, pero las que son un poco menores a veces cambian, y me pareció que el Papa deseaba que viniera".

Además, reveló que seguirá en la comisión que asesora al Papa, al menos, en los próximos años. "Yo soy el mayor en la comisión, y va a llegar el día en el cual el Papa busque uno más joven. No tiene nada que ver con los líos actuales", añadió.