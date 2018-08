Errázuriz sobre salida: "No he recibido ninguna comunicación ni del Santo Padre, ni del Vaticano"

A raíz de la divulgación de una nota que señalaba que el sumo pontífice había expulsado dos integrantes del Consejo de Cardenales, entre ellos el cardenal chileno Francisco Javier Errázuriz, el arzobispo aseguró que no ha tenido ninguna notificación al respecto.



En conversación con La Segunda, el clérigo sostuvo que "no he recibido ninguna comunicación ni del Santo Padre, ni del Vaticano", con respecto a una salida del C9.



Durante el diálogo, Errázuriz recordó que el Papa fue quien "instituyó el consejo para que sea un consejo permanente (…). Evidentemente el consejo es permanente, no los consejeros".



El arzobispo complementó con que no tiene novedades con respecto a la fecha de los cambios que un día el sumo pontífice vaya a hacer en su momento.