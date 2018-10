Encuentran muerto a joven chileno desaparecido en Sudáfrica

El cuerpo de Slavko Andro Yaksic Besoain fue hallado sin vida en la morgue de la localidad de Ladysmith, Sudáfrica.

El joven, que estaba desaparecido desde el 25 de septiembre, fue reconocido por su padre, quien comunicó que "hoy 20 de octubre a las 9:30 am hrs. de Sudáfrica, (4:30 am. Hora de Chile), encontré el cuerpo sin vida de mi hijo Slavko Andro Yaksic Besoain. (Q.E.P.D), en la morgue de la localidad de Ladysmith, Sudáfrica".

Fuentes de ADN aseguran que la Consul, Magdalena Godoy, acompañó a la familia en los trámites de reconocimiento y entregó las condolencias del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, y de la Subsecretaría.

En este caso, la cancillería seguirá prestando asistencia a los trámites que se vienen, como la repatriación del fallecido joven osornino de regreso a Chile.

UPDATE:



It is with sadness that we wish to report that the body of Slavko Andro Yaksic Besoain has been found in a mortuary in Kwazulu-Natal.



We do not wish to comment further at this point and wish to convey... https://t.co/KhiTPEGMmd