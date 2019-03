Empresas Eléctricas: El medidor pasa a ser parte del servicio; como un poste, como los cables

Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, aseguró que los medidores inteligentes que se instalarán miden lo mismo que los actuales, pero de manera más efectiva.

"La tasa de reclamos de lectura por medidores inteligentes es infinitamente menor que la normal cuando se trata de lectura humana y tiene lógica, porque la lectura humana es mucho más falible", dijo en ADN Hoy.

"El medidor no mide nada distinto que el anterior, salvo que lo hace de manera automática, remoto y con una serie de otras ventajas", agregó.

Según Castillo, incluir el cobro del medidor inteligente en la cuenta es reparar una situación "atípica": "que los clientes pagaran el medidor aparte del servicio".

"A partir de ahora el medidor es parte del servicio, como el poste, un cable, un transformador. Por lo tanto, todos estamos pagando el total de los servicios", dijo y explicó que impedir la instalación del aparato no evita el cobro.

"Es una obligación legal; sin embargo, no somos la fuerza pública, no somos una autoridad, por lo tanto no podemos obligar a un cliente a abrir la puerta", agregó.

El director ejecutivo, además, explicó que los casos que han aparecido de aumento de cuentas hasta el triple corresponden, por lo que han podido comprobar, a que anteriormente los medidores no estaban registrando correctamente el consumo energético.

"El medidor inteligente mide lo mismo que han medido todos los medidores, eso está calibrado por laboratorios independientes, ha sido calibrado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles", dijo.