Emiliano Arias, fiscal regional de O’Higgins: "No estoy de acuerdo con la sanción"

Emiliano Arias, fiscal regional de O’Higgins, respondió a Jorge Abbott luego de que lo sancionara con con el 5% de su sueldo y con expulsarlo de la causa que persigue a los responsables de los incendios forestales que afectaron al centro sur del país.

"No estoy de acuerdo con la sanción", expresó al bajar del avión que lo traía del consejo nacional de fiscales en Coyhaique, añadiendo que le sorprendió. "Mi posición es la de no haber cometido ninguna infracción", contó.

"Lo que busco es trabajar tranquilo con la gente. En la región me ha ido bastante bien con el tema de los incendios. El equipo ha trabajado mucho. Estamos negociando con las empresas la indemnización de las víctimas, una cuestión que no se ha visto nunca en un proceso de esta naturaleza, lo que me tiene muy conforme y bastante motivado", explicó.

Sobre la reasignación del caso, dijo que "Mauricio Richards es un muy buen fiscal, con muchos años de experiencia y llevará muy bien esa causa", declaró.

Arias confesó además que "esta sanción se me entregó un poco antes de subirme al avión. Tengo que analizar bien cuál es el fundamento de la imposición", precisando que "el monto de la sanción es bastante alto en relación a la misma".