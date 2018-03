Emilia Tijoux: La raza humana no existe, no tiene sustento científico y ninguna base

La socióloga y académica de la Universidad de Chile, María Emilia Tijoux, conversó en La Prueba de ADN acerca de que si hay un brote de racismo en Chile en el marco del aumento en la llegada de migrantes durante los últimos años.

"Chile es un país racista. El racismo no es algo nuevo, es una historia vieja que ahora se engancha con la llegada de los inmigrantes", afirmó la experta declarando que "hoy Chile ya es un país de migración, como no lo fue hasta los noventa, y eso llegó para quedarse".

Respecto a una reforma migratoria "nos hace falta una ley, pero una ley que esté basada en los Derechos Humanos como algo fundamental porque la ley no resuelve todo", reconoció la académica explicando que hay que empatizar más con el migrante: "Éramos un país de emigración. Somos un millón y tanto viviendo en el extranjero, y pensar que aquello que le ocurre al otro le puede ocurrir a uno, a un hijo o un nieto".

La ley que regula la migración en Chile es "del año '75 y está hecho bajo la base de la 'seguridad' y por eso se habla de 'invasión'. Al que llega se le considera como 'enemigo'", aseguró la socióloga.

Finalmente la docente explicó que "la 'raza' la digo bien entre comillas porque no existe, no tiene sustento y ninguna base científica", concluyendo que "la gente no sabe lo que está diciendo cuando dice 'raza'".