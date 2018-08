ElADNdelDía con Mirna Schindler: Un solo estándar

Mirna Schindler, ADN

Hace unos días, el diputado Gabriel Boric pidió a la izquierda chilena tener "un solo estándar" en Derechos Humanos, refiriéndose a los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Las críticas arreciaron contra él. Pero me quiero detener en un argumento esgrimido por una parte de la izquierda para no condenar a estos países: el principio de autodeterminación de los pueblos y la no intervención de los asuntos internos de los Estados.

Un concepto que es anterior a la Declaración Universal de los DDHH de 1948, y que en su origen, tenía entre otros propósitos, poner atajo a la grosera intervención de Estados Unidos en Centro América y el Caribe.

Sin embargo, el holocausto judío y la evidencia de que los Estados podían exterminar o atentar contra sus propios ciudadanos, puso a este principio por debajo del respeto a los derechos humanos de sus habitantes.

Human Rights Watch y Amnistía Internacional han publicado sistemáticamente informes que dan cuenta de cómo hoy se violan los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. En estos dos últimos países, la crisis es de tal envergadura que ningún genuino demócrata puede escudarse en la autodeterminación de los pueblos para no sancionar categóricamente estos atropellos.

A los que critican a Böric hay que recordarles que la dictadura de Pinochet acusó a la ONU de intromisión en los asuntos internos de Chile, cuando esta condenó las graves violaciones cometidas en nuestro territorio.