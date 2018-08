ElADNdelDía con Mirna Schindler: En Quintero pagan con su salud el crecimiento económico

Mirna Schindler, ADN

Apenas asumió, la ministra Carolina Schmidt dio un mensaje claro y preciso. "No nos interesan las inversiones que no sean sustentables y no cuiden el medio ambiente".

Pocos días después, el Gobierno enfrentaría su primera gran crisis ambiental: la intoxicación masiva de más de 300 personas en Quintero y Puchuncaví y una comunidad a la que se le cortó el elástico, que dijo basta a décadas de vivir rodeados de contaminación por metales pesados, con una paciencia que solo puede ser explicada porque muchas de las potenciales víctimas tienen en esa zona industrial su fuente de trabajo.

En Chile hay personas que pagan con su salud y sus vidas el crecimiento económico. Nuestro país tiene que tomar una decisión en serio: salir del subdesarrollo a costa de inequidades sociales y la destrucción del medioambiente, lo que nos lleva al despeñadero total o tomar el camino del desarrollo sostenible, que permite equilibrar los enormes avances económicos, con el desarrollo social y medioambiental.

Este concepto ya no es abstracto, sino que cuenta con un ambicioso plan, con metas específicas y plazos concretos: los llamados ODS, "Objetivos de Desarrollo Sostenible", que Chile ha suscrito internacionalmente y que el actual gobierno tiene el desafío de implementar junto a la sociedad civil y al sector privado, con la importancia de Estado que merece.

Esa es hoy una tarea más ineludible y urgente que nunca.