ElADNdelDía con Mirna Schindler: Acusación contra jueces de la Suprema en problemas

La acusación contra tres jueces de la Corte Suprema nos obliga al menos a dos reflexiones: la primera de ellas: es cierto, el Parlamento tiene la facultad otorgada por la Constitución para acusar a los altos magistrados de justicia por "notable abandono de deberes".

Sin embargo, la propia carta fundamental establece que ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden revisar los fundamentos y contenidos de los fallos judiciales. Y esto no es así por casualidad. Es porque se entiende que no hay otra manera de preservar la independencia del Poder Judicial. En los países en que la justicia no es independiente de los otros poderes del Estado, los derechos humanos están en serio peligro.

En segundo lugar y aquí lo más paradójico: la segunda sala Penal de la Corte Suprema es por lejos la más favorable a los derechos humanos, la que aplica el derecho internacional de la no prescripción de los delitos de lesa humanidad, un principio que no se nos olvide, solo se viene haciendo efectivo en los tribunales chilenos desde hace apenas 15 años.

Más aún, entre los acusados, figura el magistrado Hugo Dolmetsch, quien como pocos logró romper el pacto de silencio de los exagentes de seguridad, conocer la verdad de los hechos y dictar sentencias.

Si los jueces cuestionados se equivocaron al otorgar libertades condicionales a criminales de la dictadura, eso puede ser discutible, pero mejor harían los parlamentarios acusadores en proponer una legislación especial que regule los casos de delitos de lesa humanidad.