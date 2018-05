La periodista Andrea Arístegui califica como "un costo político evitable", la designación como embajador en Argentina al hermano del Presidente, Sebastián Piñera.

El mandatario señaló que "aquí no ha habido ningún acto de nepotismo. Yo no he nombrado a Pablo Piñera embajador por ser mi hermano. Lo he nombrado porque estoy convencido que reúne todos los requisitos", afirmó.