El peligro de las influencias privadas en las investigaciones y políticas públicas

El corte de agua en la capital reveló la poca regulación hacia las empresas privadas, un problema que el economista Gonzalo Martner discutió con el exministro de defensa Jorge Burgos y la cientista política Pía Mundaca, quienes analizaron además las influencias de los grupos económicos en las políticas públicas y en las investigaciones.

Mundaca planteó que la suspensión del suministro de agua fue otra señal de que las autoridades deben revisar sus acuerdos con los privados, llamando a mantener una rigurosidad en sus procesos indagatorios.

Pero este reciente caso hizo recordar las declaraciones del exdirector del Servicios de Impuestos Internos, Michel Jorratt, quien acusó de estar presionado a suspender las investigaciones de varias causas relacionadas a entes privados.

"Esto es inconcebible para mantener una persecución judicial, fue violentar la fe pública por el hecho de que la política ahora está en evidencia por ser financiada por grandes grupos económicos", criticó Martner refiriéndose al caso de Jorratt, quien debió renunciar tras su confesión.

El exministro de defensa apoyó las palabras del economista, advirtiendo que la suspensión de las indagaciones por presiones externas es una grave señal de "descomposición política".

"No es otra cosa que buscar encubrir actos que son reprochables, de manera legal. Esto no puede quedar aquí porque lo que importa es cómo se puede seguir adelante, Entraremos en decadencia y en la incapacidad de acuerdo en favor de la gente profesional y democrática. No debería haber impunidad", expresó.

Y la cientista política propuso que la elección del director del SII no puede depender directamente de los gabinetes, porque las relaciones que poseen perjudican la institucionalidad.

"La ciudadanía exige que se entreguen los antecedentes porque es algo grave. Es un delito que se comete por la prensa de una persona que tiene responsabilidad política", protestó.