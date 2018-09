El enfrentamiento entre la Iglesia y los tribunales por el Caso Precht

El intento de Cristián Precht por impugnar la investigación canónica por abusos sexuales que lo llevó a ser expulsado del sacerdocio genera un inédito escenario en los tribunales chilenos.

El exvicario de la solidaridad busca, a través de un recurso de protección, cuestionar la indagatoria por abusos afirmando que nunca conoció la carpeta investigativa ni se le acogieron diligencias para su defensa. Esto luego que la Corte Suprema acogiera el recurso de amparo que obligó a levantar las medidas cautelares que le impuso el Arzobispado para obligarlo a residir en Santiago.

Su abogado Luciano Fouillioux acusó en sus alegatos que esto es una "vendetta vaticana" y sostuvo que el proceso previo del Arzobispado "está viciado en su origen, tanto en la decisión de hacerlo pero especialmente desde que no se le reconoció ningún derecho a Cristian Precht ni a defensa canónica para dar cuenta de su criterio, su debate, sus pruebas, sus plazos, sus apelaciones, sus recursos, no se le permitió nada".

Sin embargo la Iglesia argumenta que el Estado Vaticano tiene jurisdicción en Chile reconocida desde el año 1833 por lo que el representante del Arzobispado, Rodrigo Aros, acusa que Precht "está yendo en contra del ejercicio del orden jurídico que él ha acatado durante toda su vida religiosa".

El historiador de la Iglesia Católica en Chile, Marcial Sánchez, reconoce que el tema es completamente inédito pero visualiza una estrategia de su defensa ante la investigación penal que encabeza la Fiscalía Sur contra Precht. "Lo que está buscando (Precht) es demostrar que al no tener un debido proceso en el tema canónico, obviamente es que el debido proceso en el tema penal tiene que hacerse cargo en otra fórmula".

Pese a ello identifica elementos razonables al planteamiento de Precht afirmando que "tiene razón en cuanto a que toda institución está bajo el alero de la justicia chilena y así es el caso de la Iglesia Católica", calificándola además como una institución privada.

La resolución de la séptima sala de la Corte de Apelaciones quedó pendiente en su redacción y no se conocerá antes de dos semanas. Sin embargo tanto el Arzobispado como la defensa reconocen que una revocación de la expulsión de Precht del sacerdocio no forma parte de la discusión, afirmando que al ser una decisión del Papa Francisco es completamente inapelable.

Las víctimas

Ante el debate que se instala en los tribunales chilenos, uno de los denunciantes de Cristián Precht en el denominado "Caso Maristas" cuestiona la estrategia de su defensa calificándola como un intento de desviar la atención. Jaime Concha señala que "su círculo de protección en lo político, judicial y canónico está desesperado con tal de desviar el foco de atención para que dejemos de hablar de lo que es central".

"Me parece bastante triste y doloroso para nosotros que somos los sobrevivientes de Precht, tengamos que estar dando explicaciones para que nos crean. Hasta el Papa me creyó, monseñor Scicluna y Bertomeu me creyeron y el investigador canónico nos creyó".