El duro relato del médico haitiano que atendió a Joane Florvil en la Posta Central

Jean Telo Noël, médico haitiano y facilitador intercultural de la ex Posta Central, compartió el testimonio que le entregó Joane Florvil cuando fue trasladada a ese recinto, tras ser detenida por supuestamente abandonar a su hija en una oficina municipal de Lo Prado.

La mujer, fallecida poco después del incidente, aseguró que dejó a su hija en el lugar para salir detrás de un asaltante que le había quitado sus pertenencias.

"Al ver que el guardia no me entendía, dejé a mi bebé con él por un ratico, diciéndole que voy a buscar alguien que me traduzca", dijo Joane, según el relato de Noel ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Posteriormente, a Joane Florvil la fueron a buscar carabineros de civil a su casa. "Tenía mucho miedo, porque no sabía dónde me iban a llevar".

"Lo que más me afectó es que no me puedo defender porque no hablo español. Los haitianos nunca van a tener justicia en Chile", dijo la mujer, en voz del médico.

Según Jean Telo Noël, la mujer nunca acusó maltrato físico de la policía, pero sí que la "trataron como una persona sin dignidad".