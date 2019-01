El chilenismo de Giorgio Jackson sobre la justificación de Andrés Chadwick por caso Catrillanca

De una forma particular se expresó el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, con respecto a la explicación que dio Andrés Chadwick, al ser consultado sobre su conocimiento acerca de la versión del exgeneral Mauro Victtoriano, quien expresó que le informó acerca de que Camilo Catrillanca no estaba armado durante el operativo que terminó con su homicidio.



El titular de Interior aseveró que durante la comunicación con el otrora uniformado, hubo problemas de intereferencia y comunicación.



Frente a esto, Jackson tuvo una ácida postura, dando a entender la poca verosimilitud de Chadwick en su justificación.



"¿Quién decía que podremos ser huevones, pero no las 24 horas del día?", preguntó de forma retórica en Twitter.

¿Quién decía que podremos ser huevones, pero no las 24 horas del día? https://t.co/2zmwpdUXP4 — Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) 7 de enero de 2019