El Caso Ascar: La confianza de Abbott "por el momento"

La investigación por presunto fraude al fisco al interior del Ministerio de Justicia a través del programa ASCAR, se ha convertido en un dolor de cabeza para la Fiscalía Nacional, luego que los dos principales investigados solicitaran remover al titular de la causa, Marcos Emilfork.

Los exministros de justicia Javiera Blanco y José Antonio Gómez han intentado tanto por la vía administrativa como por la judicial, que se tomen acciones contra el jefe regional de Los Lagos, acusando filtraciones y persecución, sin embargo Abbott ha rechazado estas solicitudes "por el momento".

Tras la ceremonia del 19no aniversario del Ministerio público, el máximo persecutor fue consultado respecto a su decisión de ratificar a Emilfork como investigador del caso, dejando claro que esta no es definitiva.

"Si la investigación realmente se torna extraordinariamente compleja y requiere muchas diligencias en Santiago y la presencia de más fiscales, probablemente sea más conveniente que la lleve adelante la Fiscalía Centro-Norte. Pero por el momento se ha resuelto que se mantenga en manos del fiscal Emilfork", señaló Abbott en el punto de prensa del 24 de octubre en la terraza de la Fiscalía Nacional.

El aniversario fue celebrado tras culminar el Consejo Nacional de Fiscales, por lo que a la cita estuvieron convocados todos los fiscales regionales del país, sin embargo pocos fueron vistos en la ceremonia. Entre los ausentes estaba el jefe de la Región de Los Lagos Marcos Emilfork.

Pese a su ratificación, el persecutor optó por no conversar con la prensa y según fuentes consultadas, su presencia en el Consejo estuvo marcada por la incomodidad que ha significado el Caso Ascar y el hecho de haber anunciado en una entrevista al diario La Tercera que los exministros serían citados como imputados.

Pérdida de confianza

El 26 de octubre, el fiscal nacional actualizó resolución que establece el "orden de subrogación del Fiscal Nacional del Ministerio Público". El listado corresponde a los fiscales regionales de mayor confianza del máximo persecutor que lo reemplazan en el cargo durante sus vacaciones, licencias o viajes al extranjero.

Hasta el pasado viernes, este orden estaba compuesto por el jefe regional de Valparaíso Pablo Gómez, el jefe de la zona oriente Manuel Guerra, el Fiscal Julio Contardo y Marcos Emilfork entre otros. Sin embargo la línea de sucesión fue modificada restando a Guerra y a Emilfork.

Actualmente, en caso de ser necesario, Jorge Abbott puede ser subrogado por los jefes de zona, Xavier Armendáriz (Centro-Norte), José Luis Pérez Calaf (Occidente), Cristián Paredes (Araucanía), Alberto Ayala (Antofagasta) y Julio Contardo (Maule).

Desde el ente persecutor explican que la decisión es una prerrogativa del Fiscal Nacional para darle la posibilidad a fiscales que no hayan estado en el listado antes. Sin embargo, para los jefes regionales esto es una muestra de confianza del máximo persecutor del Ministerio Público y según fuentes consultadas, con Emilfork hay molestia debido a las presiones públicas de los imputados para removerlo del caso.

Diligencias

El Lunes 29 de octubre, el Fiscal Marcos Emilfork continuó con las diligencias del Caso Ascar en la Fiscalía Nacional, interrogando en calidad de imputado al ex ministro de justicia José Antonio Gómez en una segunda citación, luego que la primera fuera reagendada para conocer la carpeta.

Mientras eso ocurría, cerca de las 17 horas los abogados de Javiera Blanco, Paula Vial y Rodrigo Molina fueron vistos ingresando al edificio de Catedral 1437, sin embargo no se les vio salir.

El objetivo de su visita sigue siendo desconocido, pues no figura en el portal de transparencia de la Fiscalía Nacional. Para los próximos días se espera una nueva citación a la ex titular de justicia, pero su comparecencia aún no ha sido confirmada.