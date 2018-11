El adolescente que desmintió a Carabineros: "Había uno de ellos con cámara y él fue quien disparó"

La noche del homicidio de Camilo Catrillanca el testimonio clave ya desmentía las versiones oficiales que emanaban de Carabineros de Chile y de las autoridades del Gobierno. El adolescente de 15 años que fue detenido ilegalmente entregó la versión de los hechos, la que luego ratificó ante la jueza de garantía, el INDH y la Fiscalía.

"Nos encontramos con FFEE a pie. Ellos aparecieron de repente, apuntando. Aparecen 20 fuerzas especiales de infantería y comenzaron a disparar a quemarropa. Cuando dimos vuelta el tractor avanzamos hacia delante y Carabineros dispara. Estábamos de espalda. Había uno de ellos con cámara. Él fue el que disparó", relató el joven.

El adolescente agregó que "ellos estaban disparando a nuestras espaldas, primero balines de goma, pero, de repente, mandó como 4 o 5 disparos al aire y hacia nosotros, ya que las balas rebotaban en el tractor. Camilo iba manejando y me grita ‘agáchate’. Me agacho y veo hacia la izquierda y veo que estaba botando una cosa amarilla por la nariz. Paré el tractor, me bajé con los brazos en alto y grito: ‘le dieron’, ‘le dieron’".

Las declaraciones del testigo de iniciales M.P.C. fueron difundidas por Ciper, que también identifica a los cuatro funcionarios policiales involucrados en el operativo: el suboficial Patricio Sepúlveda; el sargento segundo Raúl Ávila (quien llevaba la cámara que luego sería borrada); el sargento primero Carlos Alarcón y el cabo Braulio Valenzuela.

El adolescente agregó ante una abogada del INDH, quien tomó la declaración, que "me subieron a la tanqueta. Ahí adentro un carabinero se sacó la cinta de grabación. La guardó. Puso otra cinta en la cámara y comenzó a grabar. Cuando estaba esposado va un carabinero por detrás y me pega con la (subametralladora) UZI. Viene otro por detrás, que le decían coronel, y me pegó nuevamente".

El testigo clave, quien este lunes fue entrevistado por el fiscal especial Roberto Garrido, manifestó que "Me ponen la esposa de plástico y me pegaban patadas y me decían ‘parate culiao’. Me levantan y veo al Camilo y lo entran. Me pegan un ‘paipe’ (manotazo en la cabeza), me golpean con la puerta de la tanqueta y me suben. Llevan a Camilo a Ercilla. Cuando me detienen, a Camilo lo bajan del tractor y se gritaban: ‘La mansa cagaita, pa que chucha se pusieron a webear’. Lo llevan al Cesfam de Ercilla".