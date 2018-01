El 26 de febrero comenzará el nuevo juicio del caso Luchsinger-Mackay

El 26 de febrero será el inicio del segundo juicio por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, ocurrido en enero de 2013 en Vilcún, luego que la Corte de Apelaciones de Temuco anulara la sentencia que absolvió a los 11 acusados.

Manuela Royo, abogada de los hermanos Catrilaf, confía en una nueva absolución de los comuneros, porque el Ministerio Público no tiene pruebas para inculparlos, salvo la declaración de José Peralino, quien posteriormente se desdijo y acusó apremios de la PDI.

"No es suficiente con una declaración. Se necesitan otros antecedentes, los que no se podrán dar porque no existen", dijo la profesional.

Carlos Tenorio, el abogado de la familia Luchsinger, aseguró que en esta nueva instancia trabajarán en una segunda visión para presentar el caso. "Hay que revisar la estrategia que se usó en el juicio anterior, en la forma cómo producir la prueba, cómo traspasarla al tribunal", dijo.

El nuevo juicio contará con tres nuevos jueces y se extenderá hasta el 20 de abril. En él, José Tralcal Coche, Luis Tralcal Quidel, Aurelio Catrilaf Parra, Hernán Catrilaf Llaupe, Sabino Catrilaf Quidel, Juan Tralcal Quidel, Sergio Catrilaf Marilef, Eliseo Catrilaf Romero, José Peralino Huinca, José Córdova Transito y Francisca Linconao Huircapan deberán enfrentar otro proceso por la muerte de los Luchsinger-Mackay.