Ejército y quema de documentos de la CNI: Es "impracticable la aplicación de sanciones"

El Ejército se pronunció respecto a la denuncia de ADN sobre la quema de archivos provenientes de organismos extrainstitucionales que estaba en la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), lo que fue investigado con un sumario administrativo dispuesto por el ministro de Defensa, ordenado y resuelto por quien es ahora el comandante en jefe, Ricardo Martínez, en enero de 2016.

La investigación se realizó "con la finalidad de averiguar y esclarecer los hechos que dicen relación con el tratamiento regular que debió tener la documentación", indican, agregando que con fecha 03 de junio de 2016 tras recibir el dictamen fiscal del sumario, resolvieron que, debido al tiempo transcurrido no resultaba posible decretar medidas disciplinarias en contra de los eventuales responsables por encontrarse prescrita dicha responsabilidad.

"No obstante, se efectuó un reproche ético y moral, respecto de la ocurrencia de estos hechos, que contravienen la doctrina institucional, al no haberse dado cumplimiento a lo dispuesto reglamentariamente para los casos de destrucción de documentación", explica el Ejércíto, indicando que "el general Martínez, en su calidad de jefe del Estado Mayor General del Ejército, no dispuso la destrucción de documento alguno, como ha trascendido en algunos medios".

Además, aclaran que "el 10 de agosto de 2017, el jefe del Estado Mayor General del Ejército, como responsable de la canalización de las comunicaciones y cumplimiento de lo requerido por los órganos del poder judicial, remitió al ministro en visita Alejandro Madrid copias autenticadas de la investigación sumaria administrativa en su integridad", dando pie al la institución castrense para aclarar que "se ha actuado con apego a la legalidad y a su competencia", indicando que es "impracticable la aplicación de sanciones por responsabilidad administrativa".