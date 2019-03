Ejército investiga bullying a conscripto que protagonizó fatal tiroteo en Iquique

El comandante en jefe (s) del Ejército, Schafik Nazal, confirmó que está realizando una investigación de un máximo de 30 días sobre el tiroteo que dejó tres víctimas fatales en la Escuela de Caballería Blindada en Iquique.

El hecho ocurrió el sábado, cuando el conscripto Marco Velásquez de 18 años ingresó a la sala de guardia y abatió al sargento Fernando Zamorano y al cabo Pedro Benavides. Posteriormente, se quitó la vida.

"Se pretende aclarar todo, si fue obligado, si se le hizo bullying y todos los antecedentes que han aparecido (...) todas las denuncias formuladas por la familia son importantes", aseguró el general según La Tercera.





De hecho, la madre del autor del tiroteo, Claudia González, aseguró al diario La Cuarta que el conscripto "le contaba a su hermano que lo molestaban, que tenía problemas con un compañero".

"Lo habían acusado de robo, él no había sido. Lo hicieron que peleara en el baño, lo pasó mal, le decían sobrenombres", subrayó.

Además, cuestionó "¿Cómo le entregaron un arma con balas? Él estaba en tratamiento psicológico que no continuaron (...) él no estaba bien, me hacen ver como si mi hijo fuera un psicópata y no es así. Él era un niño bueno, un pollito flaco y nunca más lo voy a volver a ver".

En un comunicado de prensa, el Ejército ratificó que Velásquez "había manifestado actitudes que podrían afectar su integridad física" en diciembre del 2018. De hecho, fue evaluado por profesionales de la Unidad Pisquiátrica del Hospital Regional de Iquique.