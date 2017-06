Eduardo Fuentes sobre cara a cara con Daniela Aránguiz: "Fue un momento ingrato"

Eduardo Fuentes fue uno de los invitados a la última edición de "Vértigo", donde fue el último eliminado antes de definir a los finalistas del episodio que ganó finalmente el actor Marcial Tagle.

Cuando comenzaba la edición, la modelo y esposa de Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz, emplazó al conductor de Ciudadano ADN por un video exhibido en el programa "Mentiras Verdaderas", mientras él era conductor.

A la mañana siguiente, y tras contextualizar el hecho junto a Andrea Hofmann, Fuentes confesó que se sintió "en un momento extraño. Después noté que había generado mucho revuelo, por lo que he visto", explicó, calificando el hecho como "un momento ingrato, pero no más que eso".

"Cuando uno siente que alguien viene al conflicto, al menos en mi pensamiento, yo elijo mis batallas, no dejó que las batallas me elijan a mí. Y esta es una batalla que yo decidí no tomar. Yo podría haber entrado en una polémica y haber expuesto argumentos sobre lo que ocurrió, pero es una cuestión que no me compete hoy", reflexionó.

Luego, Fuentes relata: "Yo le digo mira, si necesitas una disculpa, lo hago. No se me va a caer una joya de la corona por darla. Yo creo que finalmente uno tiene que tener el ego lo suficientemente conocido y controlado y, también, dejar de lago la soberbia para entender que estas cosas no te restan", expresó.