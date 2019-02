Eduardo Frei: 'La derecha debe hacer una reflexión sobre el rol que cumplió en la dictadura'

Tras la condena en primera instancia de seis personas por el asesinato de Eduardo Frei Montalva, su hijo, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, asegura que es tiempo de que la derecha haga una reflexión sobre el rol que cumplieron los civiles durante la dictadura y se asuman responsabilidades políticas.

El expresidente, en entrevista con La Tercera, aseguró que, si bien en la actualidad ninguna autoridad del régimen de Pinochet está en La Moneda, “la derecha debe hacer una profunda reflexión sobre el rol que cumplió en la dictadura. Le deben una explicación al país”.

“En el fallo (del juez Alejandro Madrid) no están acreditadas las responsabilidades políticas, que, como dije el miércoles pasado, es una de las tareas pendientes que tenemos por delante. Pero, ¿alguien puede creer que este crimen es fruto del delirio de estos seis condenados? Todos sabemos que Frei era temido por la dictadura (…) Es obvio, no tengo dudas que detrás de este crimen está la mano de las más altas autoridades de la época”, agregó.

Frei Ruiz-Tagle también se refirió a la permanencia del subsecretario Luis Castillo en el gabinete y explicó por qué no ha sido tan tajante para pedir su salida, al contrario de su hermana Carmen Frei, quien ha sido la principal acusadora de Castillo.

“Yo no soy nadie para decirle al Presidente a quién debe o no pedirle la renuncia, pero a veces los reproches éticos son tan importantes como las imputaciones penales. El hecho que él, en su calidad de director de la Red de Salud UC, no nos haya informado de la existencia de diapositivas microscópicas con muestras de diversos órganos del cuerpo de Frei, es, sin duda, una falta ética muy grave”, dijo.

Además, el exsenador DC se refirió a su participación en el proceso por el asesinato de su padre, menos activo que el de Carmen Frei. “Para mí, no fue fácil asumir todo lo que hemos conocido en estos años”, dijo.