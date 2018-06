Eduardo Bitrán: Parlamentarios de la NM me hicieron ver conveniencia de llegar a un acuerdo con SQM

Eduardo Bitrán, exvicepresidente de Corfo, reconoció que hubo dirigentes de la Nueva Mayoría intercedieron en favor de SQM, durante las negociaciones del acuerdo de conciliación que impedía que Julio Ponce Lerou asumiera puestos directivos en la minera no metálica.

"No sé si llamarlo presión. Hubo miembros del Parlamento, no más de tres, que me hicieron ver la conveniencia, sin dar razones de fondo, de llegar a un acuerdo y terminar este asunto", dijo en conversación con la Pauta B.

"No puedo decir que fue presión. Fue…no sé", agregó.

Bitrán afirmó que la decisión del directorio de SQM de sumar a Eugenio y Julio Ponce Lerou como asesores estratégicos "es una provocación" que genera "las causales para que Corfo convoque al árbitro y le pida dejar sin efecto el acuerdo de conciliación".

"Estamos hablando del mundo de los contratos, que se resuelven además por un arbitraje. El Código Civil señala que la buena fe en los contratos es un elemento fundamental y pasar a violar el principio de buena fe es causal de término de un contrato", explicó.

El exsecretario de Estado también contó que tuvo que acercarse a La Moneda para buscar los apoyos en contra de SQM.

"Quiero hacer un reconocimiento, tuve un apoyo irrestricto del Ministerio del Interior a partir de un cierto momento. Jorge Burgos fue el que me convenció de que teníamos que ir al Consejo de Defensa del Estado. (Mahmud) Aleuy fue mi sostén emocional, afectivo, técnico y político desde el 2015 en adelante", dijo.