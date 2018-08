Dr. Afani: "No tenemos una educación sexual estructurada en los colegios desde etapas precoces"

El Dr. Alejandro Afani, inmunólogo y director del Centro del VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, conversó en La Prueba de ADN acerca de su lapidario informe que revelaría que la prevalencia de VIH (1,29%) es casi tres veces más que la estimada (0,5%).

"Hoy día estamos reaccionando en vez de actuar anticipadamente", advirtió el académico: "Chile es el país con mayor incidencia de nuevos casos en la región" explicó ejemplificando que Argentina notificó la misma cantidad de infectados en 2017 y tiene mucha más población que Chile.

El problema según el médico es que "los jóvenes le han perdido el susto porque ya no es una enfermedad mortal, sino crónica", y comentó que "más del 60% tiene dos o más parejas en el transcurso de un año, y un porcentaje importante, 6 o más parejas. Menos del 20% usa el preservativo de manera sistemática".

A esto se le suma que "no hay información de las vías de infección, por otro lado no se hace el testeo de forma masiva". Además "no tenemos una educación sexual estructurada en los colegios desde etapas precoces, y eso hay que cambiarlo"