"¿Dónde estarían estos jóvenes?": La respuesta de Lagos a las críticas al CAE

El expresidente Ricardo Lagos reflexionó sobre su trayectoria política y particularmente sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE), creado bajo su gobierno en 2005 y que ha dejado a más de 800 mil estudiantes endeudados con la banca.

En conversación con El Informante, el exmandatario señaló que "en ese momento, quienes podían tener acceso a un crédito solidario más o menos adecuado, eran los que estaban en el Cruch, vale decir, aproximadamente un 45% de los estudiantes".

"Esos estudiantes normalmente venían de colegios particulares, la mayor parte de ellos tenían buena situación económica. Y los que no tenían ningún tipo de apoyo eran casi el 60% de los jóvenes que estaban en la educación superior", añadió.

Para Lagos, las "posibilidades de la caja fiscal eran igual a cero. Para que tengan una idea, en los cuatro primeros años de mi gobierno lo que recibí del cobre fue multiplicado por 12 en los cuatros años que siguieron, porque el precio del cobre se disparó".





"Estaba con el problema del financiamiento del Auge, de Chile Solidario, y por lo tanto la única forma de atender a esos estudiantes era darles un crédito, pero con una condición: tiene que haber una agencia que acredite la calidad de los estudios", explicó.

Según el expresidente, uno de los factores a medir por esa agencia era la empleabilidad de las carreras, pero "nunca pidieron empleabilidad, nunca. Esa es una falla importante".

Además, cuestionó que "¿cómo es posible que cuando hubo más recursos no se bajó la tasa de interés? que no la fijaban los bancos, había un procedimiento administrativo para bajar la tasa de interés".

Pese a la autocrítica, Lagos valoró su iniciativa de entonces y aseguró que "este año pidieron CAE más de 50 mil jóvenes, eso me dice que no es tan malo lo que se ha logrado, que se expanda la matrícula. ¿Dónde estarían estos jóvenes si no estuviera el CAE?".

