Doctor en Ciencias Biomédicas: Uno de cada dos chilenos va a tener Alzheimer a los 80 años

En conversación con Las Últimas Noticias, Claudio Hetz, ingeniero en Biotecnología Molecular y doctor en Ciencias Biomédicas, habló acerca del acelerado ritmo de envejecimiento de la sociedad chilena.



Bajo ese prisma, el experto comentó sobre las consecuencias de este fenómeno, no solo desde el punto de vista de la salud de las personas, sino que también a nivel de preparación del país y de cómo afectará a la economía.



"Se nos viene el tsunami de las canas. Chile tiene expectativas de vida de un país desarrollado sin serlo. No estamos realmente preparados", afirmó.



Hetz detalló que "sabemos que en muy poco tiempo, en 30 años más, un cuarto de la población en Chile va a tener sobre 60 años. Eso significa que nos vamos a llenar de personas que no trabajan y que van a estar enfermas. Y la economía y el sistema de salud no van a estar preparados para esto. Va a ser una debacle. Si no hacemos algo para intervenir el curso del envejecimiento, Chile va a perder el desarrollo que ha ganado todos estos años. Porque el costo económico de tener una población envejecida es abismante".



El experto anticipó que lo que se debe hacer es tratar de llevar un envejecimiento saludable, pero tomando medidas desde antes, por medio de una buena alimentación, realizar ejercicio y tener hábitos más positivos: De lo contrario, ocurrirán una serie de problemas.



"Si tu envejecimiento no es saludable, vas acumulando enfermedades. Si te enfermas, por ejemplo, de hipertensión, probablemente a los dos años te va a dar otra enfermedad más, quizás diabetes. Eso significa que a los seis meses tal vez vas a tener otra enfermedad. Y esas enfermedades tú las vas tratando, porque hay soluciones curativas o paliativas dependiendo de la enfermedad; pero si llegas a los 83 años, uno de cada dos chilenos, según estadísticas, va a tener Alzheimer o demencia, donde no hay cura. Entonces finalmente el futuro es bien aterrador", comentó.