Doce meses de prisión preventiva para pareja chilena acusada de trata de personas en Perú

La justicia peruana decretó 12 meses de prisión preventiva para un matrimonio chileno que fue detenidos en Lima, acusados del delito de trata de personas.



La medida fue dictada contra Rosario Madueño y Jorge Tovar, de 46 y 48 años, respectivamente, quienes fueron arrestados la semana pasada por la Policía Nacional cuando intentaban salir del país con dos menores concebidos mediante vientre de alquiler.

El abogado de la pareja, Luis Felipe Cortes, aseguró que sus representados son inocentes. "La Fiscalía hizo un pedido en ese sentido, partiendo del supuesto caso de que estamos hablando de trata de personas, es decir, comprar un bebé para llevarlo con fines de explotación a Chile", dijo.

Cortés agregó que las autoridades judiciales de la provincia limeña del Callao, donde se investiga el caso, "no entendieron" sus explicaciones, a pesar de que les dijo "hasta el cansancio" que son dos padres que desde 2010 "están buscando tener hijos".

"La señora ha tenido aproximadamente doce pérdidas antes de llegar a un método de útero subrogado, no es un tema de trata ni compra de niños, ya que son hijos biológicos de su esposo", acotó antes de anunciar que ya apeló a la decisión judicial.

Mientras es investigada, la pareja intenta demostrar la veracidad de los documentos presentados, entre los que se incluyen historial clínico, partidas de nacimiento, los documentos de identidad de los menores y las circunstancias de la reproducción asistida.

De no lograr probar su inocencia, podrían afrontar una pena de 25 años de cárcel por el delito de trata de personas, aunque en Perú la maternidad subrogada no cuenta con un marco normativo explícito que la regule, por lo que no está permitida ni prohibida.