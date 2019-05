Dobra Lusic: 'Intentaron destruir mi imagen y honorabilidad'

La ministra Dobra Lusic conversó con El Mercurio, en donde se refirió a la polémica en torno a su postulación a la Corte Suprema, escenario que finalmente no ocurrió.



En el diálogo, la abogada explicó que fue ella quien se bajó de los postulantes y que incluso una campaña de desprestigio.



"Intentaron destruir mi imagen y honorabilidad. El daño ya está hecho, lo que quiero ahora es dar vuelta la página, reponerme bien, estar en buenas condiciones para volver. Tengo mi trabajo, tengo mi responsabilidad con mi tribunal y la voy a cumplir tan pronto como me encuentre en condiciones de volver. No tengo temor, mi conciencia está súper limpia. El daño ya se hizo", dijo.



Por otro lado, Lusic aseguró que "no soy de derecha ni de izquierda. Soy una mujer con sensibilidad social. Soy profundamente católica. Eso no me encasilla en nada. Siempre se tiene ese afán de identificar a los jueces con una corriente política, pero no es tal. Por lo menos, no es mi caso".