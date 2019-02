Directora (s) del Parque Metropolitano: 'No son raros los rayados de grupos anti-zoológicos'

La directora (s) del Parque Metropolitana, Alejandra Montalba, reconoció que sufren rayados "bastante frecuentes" por grupos opositores a los zoológicos, sin embargo, descartó que hayan recibido amenazas por el incendio que afectó al cerro San Cristóbal.

En conversación con ADN Hoy, la veterinaria sostuvo que "para nosotros no es raro tener rayados de grupos anti-zoológicos en el Parque Metropolitano. Entendemos que hay gente que piensa distinto y lo respetamos".

Sin embargo, pese a las sospechas de intencionalidad en el incendio que afectó al Cerro San Cristóbal el domingo, aseguró que "no hemos recibido ninguna amenaza, no nos han llamado. No hemos tenido nada dentro del recinto que nos haga pensar que este atentado va contra el zoológico".





Montalba también defendió el protocolo de evacuación preventiva, descartó que actuaran "a tontas y a locas" o que hayan improvisado.

El plan consistía "primero en evacuar a los animales que estuvieran en el perímetro del incendio, y dentro de ellos hay un orden de prioridad. Están los animales en peligro crítico de extinción, los que están en peligro de extinción, aquellos que forman parte de centros de reproducción a nivel nacional, como la ranita de Darwin, y otros que forman parte de una estrategia de conservación y reproducción a nivel internacional, como el panda rojo", explicó.

Sobre el papel que cumple el zoológico en la sociedad, sostuvo que este tipo de recintos "están siendo arcas genéticas de animales que hoy en día no están en condiciones de estar en la naturaleza".

"Los zoológicos modernos tienen como pilar fundamental educar para conservar, para crear agentes de cambio para cambiar el daño que estamos causando en la naturaleza", cerró.

