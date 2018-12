Directora DEMRE: 'Es realmente una brecha muy alta la que exhibe la PSU'

Leonor Varas, la Directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), habló con ADN Hoy sobre el acceso a las universidades, el problema que ocurrió con la página web al momento de postular y los posible cambios que preparan como organismo para las futuras evaluaciones.

"Ha sido un muy buen proceso que, lamentablemente, se vio afectado por un problema que, a eso de las 15 horas, ya estaba bien resuelto. Después de eso supimos que el CRUCH había dado un plazo bien generoso adicional, generoso considerando que la falla no duró tanto y dieron 29 horas más de postulación", declaró.

Días antes, Varas comentó que el DEMRE buscó mejorar la página con el fin de actualizarla. Pese a que la probaron en reiteradas ocasiones, al momento de lanzar el tiempo de postulación, falló de inmediato.

"Cambiamos, con el propósito de introducir mejoras, el sistema de postulación que teníamos en el sistema interno. Se usó por primera vez ayer, habíamos hecho pruebas, pruebas de carga y todas las que se requerían. Pero de todos modos, al momento en que se lanzó la postulación, inmediatamente apareció una falla que por supuesto provocó mucha inquietud", comentó.

264 mil estudiantes dieron la PSU este año, y casi 90 mil personas obtuvieron menos de 450 puntos, el cual es el mínimo requerido para poder postular a las 41 universidades que están en el sistema adscrito de admisión. Con respecto a esto, la directora señaló que "la brecha es importante, es realmente una brecha muy alta la que exhibe la PSU. Y ese es un motivo de preocupación para todas las personas que tiene un grado de compromiso con la evaluación educacional, no solamente con los que estamos haciendo la PSU".

Agregó que "no hay ninguna prueba que vaya a borrar las diferencias e inequidades previas que ocurren en el sistema educacional. La prueba debería mitigar esa brecha. La cobertura curricular que estamos preguntando, no es la que se imparte en todos los colegios, en particular en los colegios técnico profesional. Deberíamos adaptar la prueba porque no tiene como objetivo evaluar el currículum sobre cómo lo estan haciendo los colegios, sino cómo están preparadas esas personas para tener una educación superior exitosa".

Varas comentó que existen ciertos colegios, mayoritariamente los particulares y particulares subvencionados, que se han convertido en espacios de preparación solo con el fin de generar puntajes.

"Nosotros lo detectamos y es algo malo. Hay que ir cambiando las pruebas cada cierto tiempo. De hecho, estamos desarrollando nuevas pruebas basadas en competencias, unas pruebas más modernas y la idea es irlas incorporando de a poco. Los estudiantes tienen que tener la oportunidad de prepararse, pero una vez que se vuelven una máquina de preparación, vuelve a ser un problema".

La ley de educación superior generará cambios en la PSU de aquí al 2020, en donde se encuentra una posible reducción de contenidos y la realización de dos pruebas de matemáticas.

En este contexto, la encargada de la administración de las pruebas finalizó con que "hay muchos de esos cambios que no son tan prudentes discutirlos tan profundamente o tan ampliamente porque la gente puede tener expectativas de que sean cambios rápidos o incluso que son más fáciles de implementar. De todos modos necesitamos tener claro, asumido, compartido y firmado el documento antes de dar el primer paso en hacer la modificación realmente".