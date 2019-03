Director del Registro Civil descartó despidos por certificados gratis

El director nacional del Registro Civil, Jorge Álvarez, explicó que los 2 mil millones de pesos que dejan de percibir por los 11 certificados que se podrán conseguir gratis y por internet no son pérdidas para la institución, sino que "son puro ahorro".

En conversación con ADN Hoy, el abogado subrayó que "emitir estos certificados no tiene un mayor costo para nosotros. No es ganancia, no es utilidad. Hemos ido abaratando costos con la incorporación de la tecnología. Tenemos un servicio más eficiente y esto no va a afectar para nada nuestro presupuesto".

Álvarez confirmó que "hemos incluido mucha tecnología desde hace muchos años y nunca ha bajado la plana de funcionarios, porque al Registro Civil se le están dando nuevas funciones, y funciones complejas".

Te puede interesar: Los 11 nuevos certificados del Registro Civil que se podrán obtener gratis online