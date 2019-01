Director de la Onemi en Coquimbo: 'Muchos dijeron que el sismo fue de IX en la Escala de Mercalli'

Rubén Contador, director regional de la Onemi en Coquimbo, contó en ADN cómo se vivió el sismo de este sábado en la noche.

"La percepción fue de una intensidad de ocho o superior, incluso muchos dijeron que fue de IX en la Escala de Mercalli. Muchos opinaron que el movimiento fue de mayor intensidad al de 2015", expresó.

Consultado por el estado de la región, la autoridad aseguró que "ha respondido bastante bien a la situación, pero aún quedan áreas que debemos sacar adelante. Siguen cortes de energía eléctrica, entendemos que durante este domingo se va a normalizar. La ciudadanía debe entender que las réplicas continuarán, van cerca de 60. Es un proceso normal".

En esa misma línea, el directivo apuntó que "hemos ido monitoreando con los directores comunales de protección civil, hasta este minuto no hemos tenidos grandes localidades afectadas. Hay casas con problemas y la catedral de La Serena sufrió la caída de un parte del campanario, esta situación será evaluada por personal técnico".

Además, Contador reveló en qué condiciones están los suministros básicos y las carreteras. "El único afectado fue la energía eléctrica. No hubo problemas con el agua y con la telefonía hubo una saturación lógica por el uso de ellos. Las rutas de la región aún no están despejadas, se mantiene la precaución para los automovilistas. Es una situación que no está normalizada", sentenció.