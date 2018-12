Diputados de oposición buscan promover acusación constitucional contra Chadwick

Diputados de oposición promueven la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Se trata de Emilia Nuyado (PS), Ricardo Celis (PPD), Carmen Hertz (PC), y Tomás Hirsch (PH), quienes solicitaron la evaluación del ministro, debido a sus responsabilidades políticas por el asesinato del comunero mapuche, Camilo Catrillanca.

"Quisiera convocar a evaluar la acusación constitucional contra el ministro del Interior. Durante la interpelación él señaló que elaboró todos los protocolos y que estuvo en los tiempos oportunos solicitando la renuncia y dando de baja a los carabineros que habían mentido. Debo señalar públicamente que él (Andrés Chadwick), también mintió durante la interpelación, y por lo tanto el ministro del Interior debe dar un paso a un lado por el bien de la comunidad, por el dolor que afecta a la familia de Camilo Catrillanca y al pueblo mapuche”, expresó Nuyado.

El parlamentario PPD, Daniel Celis fue enfático en que, "el Ministro de Interior tiene responsabilidad, cuando vino acá siempre señaló algo, que él no tenia conocimiento o que no existía este documento y quedó claro, como aquí se ha dicho, o no tiene control sobre Carabineros o Carabineros le está mintiendo todos los días y eso es no es posible para un ministro”, dijo Celis.

Por su parte, el Diputado Matias Walker señaló que hay que buscar otros caminos antes de la acusación constitucional.

"Lo que se ha conocico hoy día es muy grave, en el sentido que no había videos disponibles respecto de los hechos que desencadenaron la muerte del comunero mapúche Camilo Catrillanca. El Gobierno, el Ministerio del Interior, y el General director de Carabineros tienen que aclarar las circunstancias de este video que había sido negado, si eso configura o no la causal de infracción a la constitucional es una cuestión que no podemos resolver ahora. Lo unico que hay es un anuncio de una acusación constitucional a través de la prensa. Obviamente los diputados que la anunciaron serán serios y la van a presentar", finalizó.

Las declaraciones fueron emitidas luego de que se publicaran tres videos del operativo donde murió el comunero mapuche, Camilo Catrillanca.