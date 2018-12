Diputado Urrutia renuncia a la UDI para apoyar a José Antonio Kast

El diputado Ignacio Urrutia renunció a la UDI para apoyar a José Antonio Kast y porque no está dispuesto a darle explicaciones a nadie por sus dichos, los que incluyen defensas a violadores de derechos humanos, burlas a la lengua mapuche y ofensas a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet.

“Tomé la decisión cuando me llegó la notificación del Tribunal Supremo pidiéndome explicaciones por unos dichos míos. Yo no estoy dispuesto a dar explicaciones ni al Tribunal Supremo ni a nadie. Además, creo firmemente que José Antonio Kast tiene posibilidades de llegar a ser Presidente de la República y lo vengo acompañando desde hace un tiempo. Tampoco me siento cómodo ayudando a una persona que no está en la UDI e incluso me siento deshonesto prestando esa ayuda. Además, en la UDI yo no me he sentido muy cómodo en el último tiempo”, dijo en entrevista con La Tercera.

Urrutia aseguró que hay otros parlamentarios que apoyan a Kast, pero que aún no se atreven a renunciar.

“Hay que dar el paso, probablemente soy el primer diputado en renunciar, pero no voy a ser el último, con toda seguridad más parlamentarios van a renunciar a sus partidos para apoyarlo”.