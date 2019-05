Diputado UDI 'aclaró' versión de Chadwick: carabinera que agredió a fotógrafa no fue dada de baja

Contrario a lo que se había informado, el diputado UDI, Jorge Alessandri, aclaró que la funcionaria de Carabineros que golpeó a una estudiante de fotografía no fue dada de baja; a pesar de que en la semana el propio ministro del Interior, Andrés Chadwick, sostuviera lo contrario.



"Efectivamente, le planteamos este tema al presidente en la mesa, lo respondió el ministro del Interior y efectivamente la noticia, si bien internamente para Carabineros se dice 'baja por suspensión', la opinión pública entiende que está separada de la institución que está dada de baja. No es así, solamente ha sido suspendida mientras se realiza una investigación de los hechos", afirmó tras la cita que sostuvo la bancada con el Presidente Sebastián Piñera y el propio titular de la cartera.



El parlamentario comentó para complementar que "todo lo que indica esa investigación preliminar es que tendría una sanción muy menor y no sería separada de la institución, podría seguir siendo carabinera, ya que actuó dentro de los protocolos".



Eso sí, Alessandri recalcó que esto es todo con base a la investigación preliminar, pero que "el ministro me pidió aclarar que no había sido separada de la institución y que no había sido dada de baja. A veces, la terminología legal de la institución confunde a la opinión pública y nosotros mismos habíamos creído que había sido dada de baja, antes de una investigación completa".



Cabe decir que durante la semana, Chadwick había expresado que "fui informado por el director general de Carabineros que, como corresponde, se ha iniciado un sumario administrativo. La funcionaria fue dada de baja, a la espera que se haga la investigación y se determinen si hubo o no responsabilidades en el procedimiento".



Por último, Alesandri sostuvo acerca del caso de agresión que "pienso que corresponde que se analice y dentro de los protocolos de Carabineros no parece lógico que una persona con manos atadas sea golpeada, pero hay que darle el beneficio de la duda y que la carabinera explique la situación completa, porque todo tenemos el beneficio de que somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario".