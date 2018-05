Diputado RN ahondó dichos contra Daniela Vega: "Tiene pene y es un hombre"

El diputado RN Leonidas Romero, miembro de la bancada cristiana por los valores, profundizó sus dichos en contra de la actriz transexual Daniela Vega y aseguró que la protagonista de Una Mujer Fantástica es hombre.

"Espero que no suene como una soberbia de mi parte, de ninguna manera, pero mantengo mis dichos. Y mantengo que Daniel Vega es un hombre. Daniel Vega actuó en una película que, curiosamente, me han dicho que no es de una calidad para ganarse el Oscar, pero se lo dieron", dijo el parlamentario en conversación con ADN.

El representante del distrito 20 volvió a cuestionar al presidente Sebastián Piñera por hablar de Daniela Vega en términos femeninos.





"Lo que ocurrió con el presidente Piñera es como si mañana se reconociera al actor que personifica a Superman, porque Daniel Vega (recalca la masculinidad del nombre), un chileno, actor, no sé de qué calidad será, actuó en una película como mujer y eso es todo. Y que el presidente diga que es una mujer, que hay que reconocerla por lo hecho en el país, la verdad, es que me descolocó", dijo.

"Daniel vega es un actor, todos los reconocimientos que se quieran hacer al actor, al hombre Daniel Vega, yo estaría de acuerdo. Pero a Daniel Vega como mujer, no, porque el nació hombre, su ADN es de hombre, tiene pene y es un hombre", recalcó.