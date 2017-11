Diputado Meza: "ME-O miente compulsivamente para victimizarse"

El diputado radical Fernando Meza negó haber amenazado a Marco Enríquez-Ominami con "balazos" y acusó de mentir el candidato presidencial del PRO.

"El señor Marco Enríquez-Ominami Gumucio, desde hace un tiempo, miente compulsivamente y manipula la realidad para victimizarse y conseguir el apoyo que hoy no tiene", dijo el parlamentario.

"Soy una persona de paz, nunca he utilizado la violencia. No he tenido ni tendré un arma de fuego en mis manos. Miente ME-O cuando dice que le he ofrecido ‘balazos’. Como cineasta, ha montado una película", agregó.

Desde el Partido Progresista, acusaron a Meza de amenazar con balazos a Enríquez-Ominami cuando dijo que "su padre le metería un tiro por traidor".