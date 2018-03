Diputado Jorge Tarud por el "Banderazo por el mar": "Es el acto populista más grande del mundo"

Este sábado se realizó el "Banderazo por el mar" en el altiplano de Bolivia, donde aproximadamente 100 mil personas desplegaron la bandera en pro del reclamo por una salida soberana al mar.

Frente a esto, el diputado y miembro de la comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Tarud, tildó el hecho encabezado por el Presidente del país vecino, Evo Morales, como "el acto populista más grande del mundo".

Además, sostuvo que Morales "le está ofreciendo al pueblo boliviano soberanía chilena, aún cuando sabe perfectamente bien que ninguna Corte del mundo se la va a ofrecer y en consecuencia él viene a nuestro país, no tiene ninguna reunión bilateral, ciertamente que tiene gente acá que le pone música para ser aparecer como que en Chile se pide mar para Bolivia lo que no es efectivo y en La Haya él va a utilizar el propio edificio de la Corte para proseguir con su campaña para la reelección; campaña que, además, el propio pueblo boliviano le dijo que no en un plebiscito", expresó.

Finalmente, hizo un llamado para que la Corte de la Haya "tome nota de la campaña política donde ellos están siendo utilizados para los fines internos de Evo Morales en Bolivia", dijo.