Diputado Jorge Durán: 'Estoy pensando hacerme una polera que diga 'no soy familiar del obispo''

Uno de los afectados, aunque impensados, con respecto a la crisis que enfrenta la Iglesia Evangélica, con respecto al obispo Durán, es el diputado de Renovación Nacional, Jorge Durán, quien ha sido confundido con Eduardo Durán, también parlamentario de dicha bancada y que es hijo del cuestionado clérigo.



Recordemos que este último fue citado por la Comisión de Ética de la Cámara Baja, para que dé sus razones por las que omitió en su declaración de patrimonio e intereses los aportes millonarios que recibe de su padre.



Sobre el tema, el confundido Durán sostuvo que "ha sido muy difícil aclarar en todos los lugares que no soy familiar del obispo, que no tengo nada que ver con el otro diputado, que es solo un alcance de apellido. Ha sido un poco desagradable recibir ofensas en la feria, en las distintas cuentas públicas que he podido asistir, por redes sociales, por correos institucionales de la cámara donde me dicen distintas cosas".



Dentro de los insultos que ha recibido, el parlamentario relata que le han dicho "que me voy a ir al infierno, que cómo abuso del diezmo…entonces, estoy pensando al extremo de hacerme una polera que diga que 'no soy familiar del obispo'".