Diputado Gutiérrez presenta querella contra Van Rysselberghe por arista Asipes

Las consecuencias por los correos electrónicos entre Jacqueline van Rysselberghe y Felipe Moncada, expresidente de la Asociación de Industriales Pesqueros, continúan. Esta vez, el diputado Hugo Gutiérrez (PC) decidió interponer una acción judicial contra la presidenta de la UDI.

Según La Tercera, la querella busca que se indague el eventual delito de cohecho, en el marco de la arista Asipes del caso Corpesca.

El hecho se produce luego de que Ciper revelara que la parlamentaria actuó pauteada por la cuando encabezaba la comisión de pesca.

Al respecto, Gutiérrez aseguró que "en el caso de Van Rysselberghe están estos correos que demuestran que estaban coludidos para que cierta legislación pesquera fuese favorable a las empresas del rubro. En los correos se demuestra un trato favorable a las pesqueras".

"Hay antecedentes suficientes para que se investigue una eventual comisión de delitos por parte de la senadora, por lo que la querella será por el delito de cohecho. Existen otros investigados por los mismos ilícitos habiendo menos antecedentes contra ellos", indicó.

En esa misma línea, el legislador cuestionó al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, por no presentar acciones legales. "Ya no saco nada con pedirle al director del SII que investigue. Me he cansado de exigirle que haga lo correcto, pero está pauteado políticamente", puntualizó.