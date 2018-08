Diputado Durán y ampliación de feriados de Fiestas Patrias: Lo que buscamos es emparejar la cancha

El diputado de RN Jorge Durán explicó en La Prueba de ADN el trasfondo de su proyecto que busca ampliar los feriados durante Fiestas Patrias, señalando que podría ser considerado más que un gasto, una inversión en Recursos Humanos.

"Esto no se trata de izquierda y derecha, sino de emparejar la cancha", explicó Durán: "Muchos pedirán vacaciones sin goce de sueldo. Todos esos privilegiados son los mismos de siempre" aseguró, apuntando que "si esto no se aprueba, en septiembre vamos a tener un día jueves totalmente improductivo (..) y el viernes igual, y los trabajadores verán cómo el jefe o el gerente no están".

Para el diputado la iniciativa significaría invertir en calidad de vida. "Les aseguro que seremos un país mucho más involucrado" y productivo, reflexionó.