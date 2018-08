Diana Massis y la influencia profesional de Góngora en su vida: "Fue un hombre muy generoso"

Luego de conocerse el estado de salud de Augusto Góngora y el Mal de Alzheimer que lo aqueja, en el Ciudadano ADN conversaron con Diana Massis, quien trabajó en varios proyectos con el destacado periodista.



Acerca de su postura al reportaje que narraba la historia del comunicador junto a Paulina Urrutia, señaló que es una historia "hermosa, llena de amor y me alegro que lo compartieran. Es una experiencia que están sufriendo muchos y es un gesto de generosidad, de apertura, de no prejuicio y hablar como es la vida. A todos les toca el dolor, las pérdidas, de ciertas capacidades, pero ganas otras".



En cuanto a la relación con Góngora, Massis detalló que se conocieron muy jóvenes, cuando tuvieron la oportunidad de coincidir en la productora Nueva Imagen. "Con el tiempo colaboramos en otros espacios y cuando viví en Madrid tenía el sueño de hacer un programa cultura. Se me ocurrió mandarle un correo sobre hacer un programa juntos y al poco rato me dice 'qué buena idea'. Ahí nace Hora 25. Fue un hombre muy generoso. La peleó en el canal y estuvimos cuatro años en ese proyecto".



Para entender un poco más sobre la enfermedad, Juan Carlos Medina, geriatra de la Clínica Meds, profundizó en qué factores pueden desencadenar la afección, además de aclarar que una demencia de este tipo no solo ocurre en la vejez, sino que también puede ocurrir a los 30 años, como vivió una paciente suya.



"El 15% de las vivencias tipo Alzheimer tienen un componente genético, otro 80% no tiene evidencia genética y puede tenerla", afirmó, añadiendo que los elementos que inciden son un bajo nivel educacional, recibir golpes en la cabeza, pertenecer al género femenino y el hecho de tener un familiar directo trisomía en el cromosoma 21.