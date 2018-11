Detienen a presunto autor de crimen de joven hallado muerto en Sudáfrica

El padre de Slavko Yaksic, padre del joven hallado muerto en Sudáfrica, comentó que habría una persona detenida por el caso de su hijo.



De acuerdo a El Austral, Sergio Yaksic recibió una llamada telefónica de parte de Gary Ramdheem, un agente de la policía de Ladysmith, quien le indicó que habría un sospechoso resguardado a nivel policial, junto a otras dos personas.



"La verdad que esa información me llegó cerca de las 10 de la mañana del domingo, que había una persona detenida. La verdad que yo no me he querido meter mucho en lo que es la investigación policial, ellos tienen que hacer su trabajo y encontrar a los responsables. Para mí no es un elemento sanador el que a ellos lo encuentren", dijo.



El padre también comentó que una reflexión en torno a los presuntos autores de la muerte de su hijo, declarando que "la gente que hace mal no nace mala, se va colocando mala, esta gente tendría que haber sufrido mucho en su vida para haber cometido un acto de violencia. Yo creo que ellos no supieron lo que estaban haciendo, si hubiesen conversado con Slavko, él les hubiera regalado sus cosas, porque ya le había pasado una vez en Brasil".