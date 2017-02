Detienen a hombre que golpeó a pareja embarazada en plena calle en Valdivia

Un violento hecho fue registrado durante la madrugada del 14 de febrero, día de San Valentín, por una usuaria en redes sociales, en donde se ve que un hombre agrede a su pareja, embarazada, en plena vía pública de la ciudad de Valdivia.



El video comienza cuando el tipo está agrediendo verbalmente a la mujer, quien yace en el suelo, pero luego escapa. Posteriormente, la autora de la grabación comienza una discusión con el sujeto, quien no muestra ninguna muestra de arrepentimiento por su actuar.



Ante la situación, los funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural (BIDEMA) de la Policía de investigaciones de la zona, detuvieron al responsable de este episodio.



La PDI tomó conocimiento de la situación y comenzó las diligencias para dar con el sujeto, un estudiante universitario de 20 años y que no cuenta con detenciones anteriores ni órdenes judiciales pendientes, por lo cual y por instrucción del Fiscal de Turno, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Valdivia.



Vale mencionar que la víctima, por miedo a represalias, no habría efectuado la denuncia respectiva ni la constatación de lesiones.

Feliz #sanvalentin , este joven le da un cariñoso charchazo a su novia, le dice maraca y la deja en el suelo de regalo #valdiviacl #14/2 pic.twitter.com/qRM9wBgxkJ — #tíaEmiliaToon (@tainitoon) 14 de febrero de 2017