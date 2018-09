Detienen a dos estudiantes con overoles blancos y bombas incendiarias en el Liceo de Aplicación

Nuevos incidentes, que necesitaron de la intervención de Carabineros, se generaron en las afueras del Liceo de Aplicación, en la comuna de Santiago.

Un grupo de no más de 10 encapuchados, algunos con overoles blancos, arrojaron combustible a la calle y prendieron fuego, además de lanzar bombas molotov ante la llegada de Fuerzas Especiales.

Finalmente, dos estudiantes, uno de segundo y otro de cuarto año medio del establecimiento, resultaron detenidos, en un hecho que fue respaldado por la intendenta de Santiago, Karla Rubilar.

"Esperamos que podamos identificar a todos y cada uno de los violentistas que están impidiendo el buen desarrollo del año escolar en estos colegios, sobre todo los emblemáticos", expresó, indicando que "no vamos a parar hasta que eliminemos todo índice de violencia y de personas que no entienden que esta no es una forma de reivindicar ninguna causa, por muy legítima que sea".